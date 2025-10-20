0
НОВОСТИ

Кремль не комментирует сообщения СМИ о планах РФ и Украины по территориям

14:32 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не дает дополнительных комментариев относительно содержания прошедшего несколько дней назад телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге утверждения прессы, будто лидеры обсуждали вывод украинских войск из Донбасса в обмен на некие территориальные уступки в Херсонщине и Запорожье.

«Всю информацию, которую мы хотели дать об этом телефонном разговоре, мы дали, — указал Песков. — Больше нам сообщить нечего».

