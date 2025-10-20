Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 575 военнослужащих в зоне СВО

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 575 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 200 человек, от действий группировок «Запад» — до 230, «Южная» — до 220, «Центр» — до 510, на направлении «Восток» — свыше 350 и «Днепр» — более 65 военнослужащих.