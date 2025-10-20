ГД предлагает снизить до 14 лет возраст наступления ответственности за диверсии — Пискарев
16:00 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возраст наступления уголовной ответственности за совершение диверсий может быть снижен до 14 лет. Соответствующий законопроект внесла группа депутатов Госдумы во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным. Об этом сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Внесенный сегодня законопроект, подписанный 419 депутатами из всех фракций Госдумы во главе с нашим председателем Вячеславом Володиным, ужесточает наказание за диверсионно-террористическую деятельность. <…> Что предлагают депутаты? Жестче наказывать за вовлечение детей в терроризм и диверсии, вплоть до пожизненного заключения, для диверсионных преступлений установить ответственность по аналогии с уже действующей за терроризм, в том числе понизив возрастную планку ответственности до 14 лет. Эти предложения уже поддержаны Верховным судом и правительством Российской Федерации», — написал Пискарев в своем телеграм-канале.
