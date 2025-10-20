Азаров рассказал, как Зеленский обманул Трампа с ресурсной сделкой

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский грубо обманул президента США Дональда Трампа в вопросе ресурсной сделки, толком не понимая ситуацию с месторождениями редкоземельных металлов. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров в подкасте Ларри Джонсона в рамках медиафорума международного «Клуба народного единства» на площадке ТАСС.

Он подчеркнул, что на территории Украины «есть вся таблица Менделеева». По его словам, в советское время в стране разведывались прежде всего те месторождения, которые были необходимы для общего развития СССР. Однако, когда Трамп вел переговоры о совместной разработке ресурсов, «Зеленский его просто обманул», подчеркнул Азаров.

«Редкоземельные эти месторождения практически с 90-го года не изучались, поэтому о них у нас есть самое примитивное представление, то есть на карте можно нарисовать картинку, а вот ответить на вопрос, а как извлекать эти месторождения, как обогащать их, какая должна быть технология — вот, конечно, таких данных нет, поэтому Зеленский грубо обманул Трампа, поскольку и сам не разбирался. Я думаю, Трамп тоже не вникал», — сказал Азаров.

В итоге было заключено соглашение, которое, по мнению экс-премьера, «на самом деле ничего не стоит».