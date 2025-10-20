Мэр Москвы: Началось строительство второго этапа Троицкой линии метро

13:40

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт работам по строительству левого перегонного тоннеля от станции метро «Новомосковская» до будущей станции «Сосенки» Троицкой линии. Это начало завершающего этапа строительства линии, на которой появились уже 11 станций, отметил градоначальник.

«Предстоит проложить десятки километров тоннелей, построить шесть станций, обустроить транспортно-пересадочные узлы и все это вместе ввести в 2029 году. Новая Москва получит центральную ось транспортного каркаса, который будет обеспечивать его надежное развитие на десятки лет вперед», – сообщил Сергей Собянин.

Южный участок Троицкой линии входит в число приоритетов столичной программы метростроения наряду со строительством Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий. В общей сложности до 2030 года предстоит ввести в эксплуатацию около 30 новых станций.

«В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый южный участок Троицкой линии метро протяженностью около 17 километров. Ветка станет крупнейшим радиусом за МКАД и основой транспортного каркаса ТиНАО», – отметил мэр Москвы.

Длина Южного участка Троицкой линии – 16,8 км. Он пройдет от Коммунарки до Троицка вдоль Калужского шоссе и будет включать шесть новых станций:

– «Сосенки» (в районе одноименной деревни, на пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда № 7032);

– «Ракитки» (вблизи пересечения Летовской улицы с улицей Летовского Ополчения, рядом с парком «Летова тропа» и школой «Летово»);

– «Десна» (около одноименной деревни, на пересечении Центральной улицы и шоссе Ракитки);

– «Кедровая» (недалеко от жилого комплекса «Новые Ватутинки», на пересечении Калужского шоссе и 1-й Нововатутинской улицы);

– «Ватутинки» (рядом с одноименной деревней, в районе жилого комплекса «Ватутинки Парк», на пересечении Калужского шоссе и проспекта Славского);

– «Троицк» (на территории Троицкого института инновационных и термоядерных исследований).

Сейчас на Троицкой линии действуют 11 станций – от «ЗИЛа» в Даниловском районе Москвы до «Новомосковской» в Коммунарке, функционируют пять пересадочных хабов. Со станций «ЗИЛ» и «Крымская» можно перейти на одноименные станции Московского центрального кольца (МЦК). На «Академической» есть пересадка на Калужско-Рижскую линию метро, на «Новаторской» – на Большую кольцевую. На «Новомосковской» действует пересадочный хаб с Сокольнической линией. В будущем на станции «ЗИЛ» будет действовать пересадка на строящуюся Бирюлевскую линию. Поезда обслуживает электродепо «Столбово», до 2029 года собираются построить еще одно – «Троицкое».

С Южным участком, который станет естественным продолжением Троцкой линии, метро пройдет от станции ЗИЛ МЦК в Даниловском районе до города Троицка. Протяженность ветки составит более 43 км, количество станций достигнет 17. Это сделает Троцкую линию одним из самых длинных радиусов метро и самым крупным за МКАД.

Улучшится транспортное обслуживание 2 млн местных жителей: так, жители Троицка смогут добираться до Большой кольцевой линии за 35 минут, а до МЦК – за 45 минут, что вдвое быстрее, чем сейчас. Благодаря Троицкой линии, которая станет основой транспортного каркаса ТиНАО, будет активизировано строительство новых кварталов жилья и коммерческой недвижимости.

Новая линия позволит разгрузить южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий, а также Бутовскую линию – уменьшение нагрузки может составить до 20%. Снизится автомобильный трафик по прилегающей улично-дорожной сети, что благоприятно скажется на экологической ситуации.

Троицкая линия позволит значительно повысить транспортную доступность населенного пункта Красная Пахра, в котором расположены крупнейший в Европе электробусный парк и завод по изготовлению тяговых аккумуляторов.

В общей сложности с 2011 года в Москве построено и реконструировано более 260 км линий, 127 станций, 14 электродепо (включая вагоноремонтный завод «Братеево») Московского метрополитена и МЦК. Совместно с ОАО «РЖД» введены в эксплуатацию линии наземного метро четырех Московских центральных диаметров (МЦД), включающие 303 км путей и 137 станций.