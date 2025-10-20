0
НОВОСТИ

Группировка «Центр» освободила Ленино в ДНР — МО РФ

13:32 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Центральной группировки войск за минувшие сутки освободили населенный пункт Ленино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ленино Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

НОВОСТИ

