Росстат скорректировал данные по потреблению алкоголя в Вологодской области

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росстат скорректировал результаты о потреблении алкоголя в Вологодской области, они колеблются от 9,56 литра на душу населения в пересчете на чистый спирт в январе этого года до 9,65 литра в сентябре. Соответствующие данные размещены на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов не согласился с данными о росте потребления алкоголя в регионе после введения новых ограничений и пообещал представить пересчитанные цифры. По первоначальным данным федеральной службы государственной статистики, с января по сентябрь 2025 года потребление алкоголя в Вологодской области на душу населения в пересчете на чистый спирт выросло с 7,7 литра в январе до 9,65 литра в сентябре.

Как указано в откорректированных данных Росстата, в январе этого года доля потребления алкоголя в Вологодской области составила 9,56 литра, в феврале и марте — по 9,31 литра, в апреле — 9,78, в мае — 9,58, в июне — 9,4, в июле — 9,48, в августе — 9,56.

При этом, как сообщал Филимонов, с 1 марта 2025 года в регионе, когда стали действовать ограничения на продажу алкоголя, по данным системы ЕГАИС, продано 5,3 литра алкоголя на человека, за аналогичный период 2024 года — 6,3 литра.