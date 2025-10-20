Средства ПВО сбили за сутки 129 беспилотников самолетного типа ВСУ
13:00 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 3 управляемых авиабомбы и 129 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы и 129 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.
