Потребление электроэнергии в 2050 г. в мире вырастет в 2 раза за счет ЦОД и цифровизации
13:20 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировое потребление электроэнергии к 2050 году может вырасти в два раза, в значительной степени за счет стремительного развития центров обработки данных (ЦОД) и процессов цифровизации. Такой прогноз озвучил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «СоловьевLive».
«Большинство экспертов сходится во мнение, что к 2050 году потребление энергии в мире вырастет на 20% примерно относительно сегодняшнего. При этом рост потребления электроэнергии может вырасти существенно — в два раза», — сказал Новак, отметив, что основными факторами станут цифровизация и развитие ЦОДов.
В связи с этим в мире ожидается масштабное строительство объектов электроэнергетики.
По словам вице-премьера, критически важно в ближайшее время создать условия для развития электроэнергетической инфраструктуры, которая позволит обеспечить спрос на электроэнергию в таком объеме. Речь идет как о строительстве новых электростанций, так и о развитии сетевого комплекса.
