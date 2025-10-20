«Газпром» обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«19 октября „Газпром“ зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по „Силе Сибири“. Поставленный объем превысил контрактные обязательства „Газпрома“, — говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что это второй рекорд в текущем месяце и пятый с момента выхода поставок по газопроводу «Сила Сибири» на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.