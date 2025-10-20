0
0
77
НОВОСТИ

Теневая экономика Украины равна почти половине ее доходов — СМИ

17:32 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля теневого сектора экономики Украины сопоставима практически с половиной официальных доходов государства. Об этом сообщило украинское издание «Лига.нет», корреспондент которого посетил 11-й Киевский международный экономический форум, где представители власти и бизнеса обсудили масштабы теневой экономики и борьбу с ней.

В материале отмечается, что в текущем году теневой сектор экономики Украины может достичь 1-1,3 трлн гривен (около $23-31 млрд). Это почти половина официальных доходов государства, подчеркивает «Лига.нет».

Как пишет украинское издание «Инсайдер», до февраля 2022 года теневой сектор экономики Украины был равен 28% ВВП. Однако в настоящее время он вырос до 40-50%, в некоторых секторах — до 70%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 20.10.2025
Генпрокуроры РФ и Таджикистана договорились сотрудничать в надзоре за миграцией
0
86
17:12 20.10.2025
Европа никогда не выглядела слабее, чем сейчас — The Daily Telegraph
0
188
17:00 20.10.2025
Пять человек задержаны по подозрению в незаконной легализации в РФ 3 тыс. мигрантов
0
174
16:32 20.10.2025
Азаров рассказал, как Зеленский обманул Трампа с ресурсной сделкой
0
260
16:12 20.10.2025
Отказ ЕС от энергоносителей из РФ лишит Венгрию почти всего объема газа — Сийярто
0
255
16:00 20.10.2025
ГД предлагает снизить до 14 лет возраст наступления ответственности за диверсии — Пискарев
0
258
15:32 20.10.2025
Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа РФ с 2028 года
0
309
15:12 20.10.2025
В Кремле ответили на слова Зеленского о готовности тоже приехать в Будапешт
0
395
15:00 20.10.2025
Индия расширяет торговые расчеты в рупиях для укрепления национальной валюты — Bloomberg
0
321
14:32 20.10.2025
Кремль не комментирует сообщения СМИ о планах РФ и Украины по территориям
0
364

Возврат к списку