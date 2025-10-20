Теневая экономика Украины равна почти половине ее доходов — СМИ
17:32 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля теневого сектора экономики Украины сопоставима практически с половиной официальных доходов государства. Об этом сообщило украинское издание «Лига.нет», корреспондент которого посетил 11-й Киевский международный экономический форум, где представители власти и бизнеса обсудили масштабы теневой экономики и борьбу с ней.
В материале отмечается, что в текущем году теневой сектор экономики Украины может достичь 1-1,3 трлн гривен (около $23-31 млрд). Это почти половина официальных доходов государства, подчеркивает «Лига.нет».
Как пишет украинское издание «Инсайдер», до февраля 2022 года теневой сектор экономики Украины был равен 28% ВВП. Однако в настоящее время он вырос до 40-50%, в некоторых секторах — до 70%.
НОВОСТИ
- 18:00 20.10.2025
- Генпрокуроры РФ и Таджикистана договорились сотрудничать в надзоре за миграцией
- 17:12 20.10.2025
- Европа никогда не выглядела слабее, чем сейчас — The Daily Telegraph
- 17:00 20.10.2025
- Пять человек задержаны по подозрению в незаконной легализации в РФ 3 тыс. мигрантов
- 16:32 20.10.2025
- Азаров рассказал, как Зеленский обманул Трампа с ресурсной сделкой
- 16:12 20.10.2025
- Отказ ЕС от энергоносителей из РФ лишит Венгрию почти всего объема газа — Сийярто
- 16:00 20.10.2025
- ГД предлагает снизить до 14 лет возраст наступления ответственности за диверсии — Пискарев
- 15:32 20.10.2025
- Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа РФ с 2028 года
- 15:12 20.10.2025
- В Кремле ответили на слова Зеленского о готовности тоже приехать в Будапешт
- 15:00 20.10.2025
- Индия расширяет торговые расчеты в рупиях для укрепления национальной валюты — Bloomberg
- 14:32 20.10.2025
- Кремль не комментирует сообщения СМИ о планах РФ и Украины по территориям
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать