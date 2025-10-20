Европа никогда не выглядела слабее, чем сейчас — The Daily Telegraph
17:12 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп — единственный из лидеров Запада, кто управляет процессом поиска мира на Украине, а Европа никогда не выглядела более слабой. Такое мнение высказал европейский обозреватель газеты The Daily Telegraph Джеймс Крисп.
«Если вы не за столом, есть риск того, что вы в меню. Но правда заключается в том, что у Великобритании и ЕС нет иного выбора, кроме как принять мирную сделку по Украине, если она будет достигнута», — отмечается в статье.
Говоря о последствиях переговоров в Белом доме между Трампом и Владимиром Зеленским, обозреватель заметил, что «Лидеры Германии, Польши, Финляндии и Великобритании воспользовались соцсетями, чтобы продемонстрировать поддержку Зеленского». «Но премьер-министр [Великобритании Кир Стармер], [президент Франции] Эмманюэль Макрон и [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц — пассажиры, дающие советы водителю. Они могут попытаться исправить вещи, которые вне их контроля, но их с легкостью игнорируют», — пишет Крисп.
По мнению журналиста, «Европа играет в дипломатическую рулетку». «Она может только надеяться, что, когда колесо остановится, прыгающий шарик президентской лояльности окажется на цвете Украины», — образно говорится в статье.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По данным издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. Белый дом подтвердил эту информацию и заверил, что президент США продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине.
По информации газеты Financial Times, Трамп и Зеленский часто переходили на повышенные тона, а президент США отшвырнул в сторону карты с линиями боевого столкновения, призвав собеседника согласиться с требованиями Москвы.
