ЕС не хватает порядка 300 тысяч снарядов для поставок Киеву — Каллас

19:20 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюзу не хватает порядка 300 тысяч снарядов для выполнения обязательств перед Украиной по предоставлению 2 млн боеприпасов в нынешнем году. Это признала глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.

«По снарядной инициативе поставки 2 млн боеприпасов: нам не хватает порядка 300 тысяч снарядов. Государствам ЕС надо принять меры», — сказала она.

