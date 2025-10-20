ЕС не хватает порядка 300 тысяч снарядов для поставок Киеву — Каллас

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюзу не хватает порядка 300 тысяч снарядов для выполнения обязательств перед Украиной по предоставлению 2 млн боеприпасов в нынешнем году. Это признала глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.

«По снарядной инициативе поставки 2 млн боеприпасов: нам не хватает порядка 300 тысяч снарядов. Государствам ЕС надо принять меры», — сказала она.