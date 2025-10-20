Макрон встретился с Саркози перед заключением экс-президента в тюрьму — Le Figaro

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с бывшим главой государства Николя Саркози, занимавшим этот пост в 2007–2012 годах, перед заключением последнего в тюрьму в связи с приговором по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник.

По данным издания, встреча прошла в Елисейском дворце, ее проведение не афишировалось. Она длилась более часа.

В беседе с Саркози Макрон воздержался от комментариев по существу вынесенного судом приговора, однако, как отмечает газета, не скрывал сомнений по поводу применения в судебной практике немедленного исполнения приговора и помещения под стражу сразу после решения суда первой инстанции.

Глава государства на встрече констатировал, что действующие президенты пользуются неприкосновенностью, в то время как те, чей мандат уже завершился, никакого иммунитета не имеют.

Саркози 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. Суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы. Он будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.