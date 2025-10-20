США не поддерживают план ЕС по использованию активов РФ для помощи Украине — Bloomberg
20:40 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты пока воздерживаются от присоединения к плану Европейского союза по расширенному использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, американские чиновники сообщили своим европейским коллегам на прошлой неделе в кулуарах встречи МВФ в Вашингтоне, что США пока не присоединятся к инициативе. В качестве причины своего нежелания США назвали риски для стабильности рынка, хотя другой источник охарактеризовал позицию США как просто «неопределенную на данном этапе».
Этот шаг является неудачей для ЕС, который пытается убедить остальных членов G7 присоединиться к своему плану по использованию замороженных активов ЦБ РФ в качестве залога для привлечения кредитов на сумму до 140 млрд евро ($160 млрд) для Украины.
