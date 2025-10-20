Венгрия и Словакия отказались участвовать в антироссийском трибунале ЕС — источник
22:40 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия и Словакия отказались принимать участие в инициативе Брюсселя по созданию так называемого трибунала против России, сообщил ТАСС европейский дипломатический источник.
«Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России», — сообщил дипломат.
Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции после встречи глав МИД ЕС в Люксембурге сообщила о проблеме с формированием этого органа, который поддержали лишь 25 из 27 стран ЕС, не уточняя деталей. «Сегодня 25 стран ЕС приняли обязательство присоединится к специальному трибуналу», — сказала Каллас.
