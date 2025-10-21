0
НОВОСТИ

Собянин: Москва поможет бойцам и ветеранам СВО начать собственное дело

11:40 21.10.2025

Специальный раздел для поддержки военнослужащих и ветеранов боевых действий, собирающихся открыть свое дело, заработал на портале «Малый бизнес Москвы». «Программа охватывает все этапы: от обучения основам предпринимательства и выбора юридической формы до регистрации и подбора помещения», – рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Участникам специальной военной операции (СВО) доступен полный набор услуг для запуска и развития бизнеса. Каждый участник проекта получит индивидуальное сопровождение. После регистрации бизнеса предприниматели будут иметь доступ к консультациям по вопросам масштабирования, обучающим программам и деловым событиям. А партнеры программы предлагают бизнес-боксы – готовые решения по бухгалтерии, автоматизации процессов и продвижению.

По словам Сергея Собянина, новая программа дает участникам СВО реальные инструменты для перехода от военной службы к предпринимательству. Как показывает практика, меры приносят результат. Так, после возвращения со службы Ростислав Зайцев занялся созданием бренда спортивной одежды. Ему помогли с оформлением документов, провели консультации по налоговой отчетности, а в дальнейшем он рассчитывает на поддержку в разработке и оптимизации бизнес-стратегии.

