НОВОСТИ

За ночь над регионами России уничтожены 33 украинских БПЛА

09:00 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 8 БПЛА — над территорией Брянской области, 4 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 4 БПЛА — над территорией Ленинградской области, 3 БПЛА — над территорией Республики Крым, 3 БПЛА — над территорией Ростовской области, 3 БПЛА — над территорией Псковской области, 3 БПЛА — над акваторией Черного моря, 2 БПЛА — над территорией Новгородской области, 1 БПЛА — над территорией Орловской области, 1 БПЛА — над территорией Тверской области и 1 БПЛА — над территорией Тульской области», — сообщили в военном ведомстве.

