0
0
71
НОВОСТИ

В ночь на понедельник воздушную границу Литвы нарушили более 60 шаров с контрабандой

12:00 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60 метеорологических зондов нарушили со стороны Белоруссии воздушную границу Литвы в ночь на понедельник. Об этом сообщил журналистам начальник национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

«Контролирующими воздушное пространство Литвы радарами зафиксировано проникновение 66 объектов», — сказал он.

В связи с этим с 21:40 (22:40 мск) воскресенья до 04:30 (05:30 мск) понедельника была приостановлена работа Вильнюсского международного аэропорта. «Если мы видим, что эти объекты летят в направлении зоны посадки, вылета самолетов, аэропорт закрывается», — отметил Виткаускас.

Как утверждают литовские власти, организаторы табачной контрабанды из Белоруссии метеозондами перебрасывают в Литву сигареты. Раньше имели место единичные случаи. В октябре они приняли массовый и регулярный характер. Самая крупная атака отмечена 22 октября, когда в Литву залетели около 200 зондов.

Из-за подобных инцидентов с субботы Вильнюсский аэропорт пришлось закрывать три ночи подряд.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 27.10.2025
ЕК может предложить странам ЕС взять совместный кредит на помощь Украине — Politico
0
35
12:20 27.10.2025
Трамп заявил, что у него с Маском сохраняются хорошие отношения
0
62
12:05 27.10.2025
Строительство накопителей энергии на юге России обойдется дешевле традиционной генерации
0
92
11:40 27.10.2025
Умный друг и помощник СберКот поселился в умных колонках Sber
0
131
11:32 27.10.2025
Трамп заявил, что не имеет отношения к вопросу об использовании российских активов Европой
0
167
11:20 27.10.2025
Пашинян считает, что армянская армия должна быть не боеспособной, а обороноспособной
0
178
11:10 27.10.2025
В Крыму прошла Научная неделя здорового долголетия и персонализированной медицины
0
172
11:05 27.10.2025
Большая часть Красноармейска перешла под контроль сил РФ — Пушилин
0
202
11:00 27.10.2025
РФ и Вьетнам работают над установлением железнодорожного сообщения — Оверчук
0
203
10:32 27.10.2025
Фон дер Ляйен делает ЕС зависимым от США и рвет связи с Китаем — China Daily
0
250

Возврат к списку