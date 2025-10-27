В ночь на понедельник воздушную границу Литвы нарушили более 60 шаров с контрабандой
12:00 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 60 метеорологических зондов нарушили со стороны Белоруссии воздушную границу Литвы в ночь на понедельник. Об этом сообщил журналистам начальник национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.
«Контролирующими воздушное пространство Литвы радарами зафиксировано проникновение 66 объектов», — сказал он.
В связи с этим с 21:40 (22:40 мск) воскресенья до 04:30 (05:30 мск) понедельника была приостановлена работа Вильнюсского международного аэропорта. «Если мы видим, что эти объекты летят в направлении зоны посадки, вылета самолетов, аэропорт закрывается», — отметил Виткаускас.
Как утверждают литовские власти, организаторы табачной контрабанды из Белоруссии метеозондами перебрасывают в Литву сигареты. Раньше имели место единичные случаи. В октябре они приняли массовый и регулярный характер. Самая крупная атака отмечена 22 октября, когда в Литву залетели около 200 зондов.
Из-за подобных инцидентов с субботы Вильнюсский аэропорт пришлось закрывать три ночи подряд.
