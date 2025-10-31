Хегсет предупредил министра обороны Китая о готовности США отстаивать свои интересы в регионе

10:05 Источник: Интерфакс

Шеф Пентагона Пит Хегсет в беседе с министром обороны КНР Дун Цзюнем заявил об обеспокоенности действиями Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и готовности США отстаивать там свои интересы.

Хегсет написал в соцсети Truth Social, что встретился с Дун Цзюнем в рамках мероприятия глав военных ведомств стран АСЕАН в Малайзии.

"Я подчеркнул важность поддержания баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе и выразил обеспокоенность США действиями Китая в Южно-Китайском море, вокруг Тайваня, а также в отношении союзников и партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе", - сообщил американский министр.