Хегсет предупредил министра обороны Китая о готовности США отстаивать свои интересы в регионе
10:05 31.10.2025 Источник: Интерфакс
Шеф Пентагона Пит Хегсет в беседе с министром обороны КНР Дун Цзюнем заявил об обеспокоенности действиями Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и готовности США отстаивать там свои интересы.
Хегсет написал в соцсети Truth Social, что встретился с Дун Цзюнем в рамках мероприятия глав военных ведомств стран АСЕАН в Малайзии.
"Я подчеркнул важность поддержания баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе и выразил обеспокоенность США действиями Китая в Южно-Китайском море, вокруг Тайваня, а также в отношении союзников и партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе", - сообщил американский министр.
