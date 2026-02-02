Грузия купила у РФ нефти в 2025 году суммарно в два раза больше, чем за все прошлые годы
09:10 31.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грузия в 2025 году импортировала из России 225,3 тыс. тонн сырой нефти, что вдвое больше суммарных данных за все предыдущие годы. Это следует из данных Национальной службы статистики Грузии, которые проанализировал ТАСС.
Согласно данным ведомства, в 2025 году Грузия купила у РФ 225 283,5 тонны нефтяного сырья на $95,8 млн. Годом ранее этот показатель составил 10,5 тонны на $5,8 млн. Суммарно импорт сырой нефти из России в Грузию за все годы до 2025 равняется 113,9 тыс. тонн, что в 1,98 раза меньше, чем за прошлый год.
Значительные поставки российского сырья начались в октябре 2025, когда Грузия купила 99 тыс. тонн. В ноябре было импортировано 34,4 тыс. тонн и в декабре — 91,7 тыс. тонн.
