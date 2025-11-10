Оборонное соглашение США и Саудовской Аравии может ограничить партнерство с КНР — Reuters

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потенциальное оборонное соглашение между США и Саудовской Аравией должно расширить программу совместных военных учений и углубить сотрудничество между оборонными компаниями двух стран, но при этом может наложить ограничения на военно-промышленные связи королевства с Китаем. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

18 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые с 2018 года посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщил ранее ТАСС дипломатический источник в Эр-Рияде, оборонное соглашение должно стать одной из основных тем переговоров. Ожидается, что стороны также обсудят возможность нормализации отношений королевства с Израилем и его присоединения к Авраамовым соглашениям, однако признание палестинского государства по-прежнему остается для Саудовской Аравией главным условием подобных шагов. Поскольку королевство не видит готовности идти на уступки в вопросе признания Палестины ни со стороны израильского правительства, ни со стороны американской администрации, саудовские официальные лица сосредоточились на разработке условий соглашения между Эр-Риядом и Вашингтоном в сфере обороны.

Источники Reuters указывают, что оборонное соглашение должно определить степень защиты, которую США готовы будут предоставить Саудовской Аравии как своему партнеру на Ближнем Востоке. По их данным, договор не будет представлять собой полноценный оборонный пакт, заключения которого королевство ранее добивалось в обмен на нормализацию отношений с Израилем. Поскольку пока переговоры по присоединению Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям зашли в тупик, королевство предпочло отделить тему оборонного договора от вопроса Израиля.

Агентство отмечает, что в рамках оборонного соглашения США также планируют ускорить процесс продажи американских вооружений Саудовской Аравии и устранить препятствия для поставок новейших оборонных технологий королевству. При этом Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы включить в договор пункт, который позволил бы в перспективе преобразовать документ в более всеобъемлющее оборонное соглашение.