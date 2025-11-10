0
НОВОСТИ

Турнир претендентов на шахматную корону пройдет в 2026 году на Кипре

15:00 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужской и женский турниры претендентов по шахматам состоятся на Кипре в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации.

Соревнования состоятся с 28 марта по 16 апреля в деревне Пейя.

В каждом турнире выступят по восемь участников. Победители сыграют в матче за мировую шахматную корону с действующими обладателями звания. У мужчин чемпионом мира является представитель Индии Доммараджу Гукеш, у женщин — китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

