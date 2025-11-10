Турнир претендентов на шахматную корону пройдет в 2026 году на Кипре
15:00 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужской и женский турниры претендентов по шахматам состоятся на Кипре в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации.
Соревнования состоятся с 28 марта по 16 апреля в деревне Пейя.
В каждом турнире выступят по восемь участников. Победители сыграют в матче за мировую шахматную корону с действующими обладателями звания. У мужчин чемпионом мира является представитель Индии Доммараджу Гукеш, у женщин — китаянка Цзюй Вэньцзюнь.
НОВОСТИ
- 14:45 10.11.2025
- Выставку «Образ Москвы в русском искусстве» посетили уже более 100 тысяч человек — Сергунина
- 14:32 10.11.2025
- Ромашина возглавила сборную России по синхронному плаванию, сменив Покровскую
- 14:20 10.11.2025
- Россияне все чаще тратят бонусы Спасибо на крупные покупки
- 14:12 10.11.2025
- В России с начала года рост преступности среди подростков снизился в 2,5 раза
- 14:00 10.11.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР
- 13:32 10.11.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 225 военнослужащих
- 13:20 10.11.2025
- Песков назвал глубоким заблуждением веру Киева в способность выиграть на поле боя
- 13:05 10.11.2025
- ВС РФ освободили Сладкое и Новое в Запорожской области
- 13:00 10.11.2025
- Казахстан — особо привилегированный партнер РФ, отметил Песков
- 12:40 10.11.2025
- Сбер утвердил программу энергосбережения до 2030 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать