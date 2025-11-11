ФСБ сорвала операцию Киева по угону МиГ-31 с «Кинжалом» для провокации против базы НАТО
09:05 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России сорвала операцию военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России, являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты „Кинжал“, — заявили в ЦОС.
«С целью угона воздушного корабля сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков, обещая им выплатить 3 млн долларов США. В последующем спецслужба планировала направить самолет с ракетой „Кинжал“ в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанце, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны», — подчеркнули в ФСБ. «Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны», — заявили в ФСБ.
