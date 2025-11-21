15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эффективное наступление российских вооруженных сил — это способ принуждения киевского режима Владимира Зеленского к мирному урегулированию. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российское наступление должно побудить Зеленского «договариваться — и делать это сейчас», а не потом. «Пространство для свободы принятия решения для него сокращается по мере утраты территорий в ходе наступательных действий российских вооруженных сил», — пояснил Песков.

«Это именно принуждение Зеленского и его режима к мирному решению вопроса, — подчеркнул представитель Кремля. — Продолжение для них бессмысленно и опасно».