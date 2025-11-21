Клиенты Сбера смогут планировать путешествия с помощью ИИ в мобильном приложении
14:30 21.11.2025
В приложении СберБанк Онлайн в разделе «Для жизни» запущен ИИ-агент — «Гид выходного дня». Это персональный консьерж для коротких поездок по России продолжительностью до четырёх дней. ИИ-агент представлен на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»). Доступ для клиентов начнут открывать постепенно — с декабря 2025 года.
С его помощью пользователи могут выбрать направление и за несколько минут проложить маршрут к одному из 68 городов России. ИИ-сервис проанализирует предпочтения клиента и сформирует единую карточку поездки — с ж/д- или авиабилетами, отелем, планом по дням и местами для досуга. «Гид выходного дня» помогает спланировать путешествие под ключ: он сопоставляет предложения партнёров экосистемы, где можно использовать бонусы Спасибо при оплате, с внешними источниками, подбирает оптимальные маршруты и условия.
«Гид выходного дня» разработан на базе нейросети GigaChat от Сбера. Он ведёт естественный диалог и понимает контекст общения. Система определяет интересы собеседника — например, формат отдыха, продолжительность поездки или предпочитаемый вид транспорта, и на этой основе формирует персональные сценарии коротких путешествий.
Алгоритм анализирует обезличенные транзакционные данные, предложения партнёров программы лояльности, включая данные картографического сервиса и «Афиши», а также сведения из внешних источников о 68 городах России. Такой подход позволяет учитывать актуальные направления, отзывы и рецензии на рестораны, находить культурные события и природные объекты, а также предлагать проверенные варианты размещения через партнёров, включая сервисы поиска и бронирования жилья.
«Программа лояльности давно вышла за рамки классического кешбэка — всё больше ценности создаётся в экономике впечатлений, которые формируют устойчивую привязанность к бренду, – отметил Сергей Исаев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка. – Наша задача — не просто увеличить транзакционную активность, а выстроить связь между клиентом, банком и партнёрской экосистемой. “Гид выходного дня” объединяет аналитику, персонализацию и простые сценарии, помогая людям планировать поездки и находить новые возможности для отдыха. Мы планируем расширить функционал сервиса за счёт подбора маршрутов по актуальным событиям — концертам, фестивалям и спортивным матчам».
НОВОСТИ
- 15:32 21.11.2025
- Наступление ВС РФ — это принуждение Зеленского к миру, подчеркнул Песков
- 15:12 21.11.2025
- Киев должен прямо сейчас выходить на мир, потом будет поздно — Песков
- 15:00 21.11.2025
- Пилот разбившегося в Дубае самолета Tejas не успел катапультироваться
- 14:32 21.11.2025
- Налоговые поступления в бюджет за 10 месяцев выросли до 49 трлн руб. — ФНС
- 14:12 21.11.2025
- 26% россиян используют ИИ хотя бы раз в месяц — Mediascope
- 14:00 21.11.2025
- Цена нефти марки Brent опустилась ниже $62 за баррель
- 13:32 21.11.2025
- ЕС не получал никаких официальных уведомлений о предложениях США по Украине — Кошта
- 13:20 21.11.2025
- ЕГЭ отменят только при появлении достойной альтернативы — Музаев
- 13:05 21.11.2025
- Стубб заявил, что обсуждает план Трампа по Украине с союзниками и Киевом
- 13:02 21.11.2025
- СберСервис и «Диасофт» представили решение для автоматизации распознавания документов с точностью 99,9%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать