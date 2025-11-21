0
НОВОСТИ

Клиенты Сбера смогут планировать путешествия с помощью ИИ в мобильном приложении

14:30 21.11.2025

В приложении СберБанк Онлайн в разделе «Для жизни» запущен ИИ-агент — «Гид выходного дня». Это персональный консьерж для коротких поездок по России продолжительностью до четырёх дней. ИИ-агент представлен на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»). Доступ для клиентов начнут открывать постепенно — с декабря 2025 года.

С его помощью пользователи могут выбрать направление и за несколько минут проложить маршрут к одному из 68 городов России. ИИ-сервис проанализирует предпочтения клиента и сформирует единую карточку поездки — с ж/д- или авиабилетами, отелем, планом по дням и местами для досуга. «Гид выходного дня» помогает спланировать путешествие под ключ: он сопоставляет предложения партнёров экосистемы, где можно использовать бонусы Спасибо при оплате, с внешними источниками, подбирает оптимальные маршруты и условия.

«Гид выходного дня» разработан на базе нейросети GigaChat от Сбера. Он ведёт естественный диалог и понимает контекст общения. Система определяет интересы собеседника — например, формат отдыха, продолжительность поездки или предпочитаемый вид транспорта, и на этой основе формирует персональные сценарии коротких путешествий.

Алгоритм анализирует обезличенные транзакционные данные, предложения партнёров программы лояльности, включая данные картографического сервиса и «Афиши», а также сведения из внешних источников о 68 городах России. Такой подход позволяет учитывать актуальные направления, отзывы и рецензии на рестораны, находить культурные события и природные объекты, а также предлагать проверенные варианты размещения через партнёров, включая сервисы поиска и бронирования жилья.

«Программа лояльности давно вышла за рамки классического кешбэка — всё больше ценности создаётся в экономике впечатлений, которые формируют устойчивую привязанность к бренду, – отметил Сергей Исаев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка. – Наша задача — не просто увеличить транзакционную активность, а выстроить связь между клиентом, банком и партнёрской экосистемой. “Гид выходного дня” объединяет аналитику, персонализацию и простые сценарии, помогая людям планировать поездки и находить новые возможности для отдыха. Мы планируем расширить функционал сервиса за счёт подбора маршрутов по актуальным событиям — концертам, фестивалям и спортивным матчам».

