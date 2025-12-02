10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика Германии оказалась полностью ослаблена антироссийскими санкциями. Такое мнение выразил в опубликованной в понедельник статье для американского журнала The National Interest (NI) обозреватель Брэндон Вайхерт.

«Действия НАТО против России на Украине ослабили европейский экономический проект. Сильнейшая экономика Германии оказалась полностью выпотрошена не только из-за последствий санкций, но и из-за потери газопровода „Северный поток — 2“, который когда-то… подпитывал промышленную мощь Берлина», — пишет обозреватель.

По мнению Вайхерта, конфликт на Украине приводит к росту цен на энергоносители, экономическому напряжению и, как следствие, к политической напряженности внутри ЕС.