0
0
0
НОВОСТИ

Экономика Германии оказалась выпотрошена санкциями против РФ — NI

10:05 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика Германии оказалась полностью ослаблена антироссийскими санкциями. Такое мнение выразил в опубликованной в понедельник статье для американского журнала The National Interest (NI) обозреватель Брэндон Вайхерт.

«Действия НАТО против России на Украине ослабили европейский экономический проект. Сильнейшая экономика Германии оказалась полностью выпотрошена не только из-за последствий санкций, но и из-за потери газопровода „Северный поток — 2“, который когда-то… подпитывал промышленную мощь Берлина», — пишет обозреватель.

По мнению Вайхерта, конфликт на Украине приводит к росту цен на энергоносители, экономическому напряжению и, как следствие, к политической напряженности внутри ЕС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 02.12.2025
Военным США нужно раскрыть данные об убийстве ими выживших после удара по катеру — сенатор
0
61
09:32 02.12.2025
ЕЦБ не поддержит кредит Украине на €140 млрд за счет замороженных активов РФ — FT
0
121
09:20 02.12.2025
Группировка «Восток» вошла в Гуляйполе, где уничтожает подразделения ВСУ — командующий
0
140
09:05 02.12.2025
ВС РФ освободили Звановку, Васюковку и Петровское
0
156
09:00 02.12.2025
Над регионами России за ночь сбили 45 украинских БПЛА
0
162
22:40 01.12.2025
США и Украина на переговорах во Флориде зашли в тупик в вопросе территорий — ABC News
0
736
22:00 01.12.2025
Передача Украине активов РФ станет их нелегальной конфискацией — премьер Словакии
0
690
21:22 01.12.2025
Сбер ID стал новым способом входа на сайте S7 Airlines
0
660
21:20 01.12.2025
Венгрия не допустит санкций ЕС против руководства Грузии — Сийярто
0
675
20:40 01.12.2025
Нидерланды и Украина договорились о создании совместного производства БПЛА
0
695

Возврат к списку