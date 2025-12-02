США выступают за возвращение РФ активов после урегулирования на Украине — Politico

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация выступает за возвращение России ее замороженных на Западе активов по достижении договоренности о завершении украинского конфликта. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.

По их словам, в ходе поездки специального посланника Евросоюза по санкциям Дэвида О’Салливана летом в Вашингтон представители администрации США «недвусмысленно заявили ему, что их идея заключается в возвращении активов России после подписания любого мирного плана».