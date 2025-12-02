0
0
186
НОВОСТИ

США выступают за возвращение РФ активов после урегулирования на Украине — Politico

10:20 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация выступает за возвращение России ее замороженных на Западе активов по достижении договоренности о завершении украинского конфликта. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.

По их словам, в ходе поездки специального посланника Евросоюза по санкциям Дэвида О’Салливана летом в Вашингтон представители администрации США «недвусмысленно заявили ему, что их идея заключается в возвращении активов России после подписания любого мирного плана».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 02.12.2025
Очередной танкер подвергся атаке у берегов Турции — Минтранс
0
45
11:20 02.12.2025
ЕС ограничит торговые льготы для третьих стран, отказавшихся принимать мигрантов — Politico
0
82
11:18 02.12.2025
В Москве пройдет вторая конференция Сбера по процессной аналитике
0
78
11:05 02.12.2025
Около 70% японцев одобряют курс на увеличение военной мощи страны — опрос
0
105
11:00 02.12.2025
ВСУ потеряли свыше 23 тыс. солдат в Волчанске убитыми и ранеными — силовики
0
111
10:52 02.12.2025
Сбер запустил аккредитив с отсрочкой платежа для российских импортеров из Индии
0
117
10:32 02.12.2025
США лишили виз легальных мигрантов, которых сочли опасными для страны — Белый дом
0
183
10:05 02.12.2025
Экономика Германии оказалась выпотрошена санкциями против РФ — NI
0
229
10:00 02.12.2025
Военным США нужно раскрыть данные об убийстве ими выживших после удара по катеру — сенатор
0
218
09:32 02.12.2025
ЕЦБ не поддержит кредит Украине на €140 млрд за счет замороженных активов РФ — FT
0
233

Возврат к списку