США лишили виз легальных мигрантов, которых сочли опасными для страны — Белый дом

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио и возглавляемый им Госдепартамент аннулировали визы для ряда легальных мигрантов, которые, по мнению американских властей, несут опасность для страны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Он [Рубио] использовал свои полномочия, чтобы аннулировать визы для множества лиц, которые прибыли сюда легально, но несут риски для нашей страны, и которых изначально нельзя было пускать», — сказала она в интервью телеканалу Fox News.

По словам Ливитт, американское внешнеполитическое ведомство значительно ужесточило требования и процедуры проверки для желающих получить визу в США.

Ранее Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) временно прекратила рассмотрение прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища.