ВСУ потеряли свыше 23 тыс. солдат в Волчанске убитыми и ранеными — силовики

11:00 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска нанесли поражение более 23 тыс. боевикам ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Волчанск Харьковской области, из которых 8 тыс. было уничтожено. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Противник понес значительные потери — более 23 тыс. человек, из них не менее 8 тыс. убитыми. Всего за 18 месяцев боев ВСУ потеряли 46% личного состава своей группировки. Суточные потери составили больше 40 человек в среднем убитыми и ранеными», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, он уточнил, что всего ВСУ в Волчанске задействовали 33 батальона, усиленных более 90 танками, свыше 320 бронемашинами, 37 РСЗО, а также не менее 50 тыс. человек личного состава, в том числе из объединенной штурмовой бригады «Лють».

