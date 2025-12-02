0
Совет судей РФ возглавил председатель Мосгорсуда Михаил Птицын

12:00 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Московского городского суда Михаил Птицын возглавил Совет судей РФ. Эта должность была вакантна после досрочного прекращения полномочий 14 ноября Виктора Момотова.

Как сообщает корреспондент ТАСС, такое решение было принято на проходящем в Москве пленарном заседании Совета судей РФ, в котором также принимает участие председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.

Также Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов назначил бывшего заместителя генпрокурора РФ Геннадия Лопатина генеральным директором Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Как передает корреспондент ТАСС, глава высшей судебной инстанции предложил на пленарном заседании Совета судей согласовать его кандидатуру на эту должность. После голосования Краснов подписал приказ о назначении Лопатина.

