Более 10 тыс. гражданских остаются в красноармейско-димитровской агломерации ДНР — Пушилин
12:05 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 10 тыс. мирных жителей, по предварительным данным, остаются в красноармейско-димитровской агломерации ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
«Очень много [мирных жителей] в красноармейско-димитровской агломерации, более 10 тысяч человек. Это то, что приблизительные цифры, никто, к сожалению, более точную цифру пока что не может сказать», — заявил Пушилин.
