Более 10 тыс. гражданских остаются в красноармейско-димитровской агломерации ДНР — Пушилин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 10 тыс. мирных жителей, по предварительным данным, остаются в красноармейско-димитровской агломерации ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Очень много [мирных жителей] в красноармейско-димитровской агломерации, более 10 тысяч человек. Это то, что приблизительные цифры, никто, к сожалению, более точную цифру пока что не может сказать», — заявил Пушилин.