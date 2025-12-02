От США на встрече с Путиным сегодня будут Уиткофф и Кушнер, сообщил Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская делегация на сегодняшней встрече с президентом России Владимиром Путиным будет представлена спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — зятем американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«После 17:00 мск начнется российско-американская встреча. Путин в Кремле примет господина Уиткоффа — главного американского переговорщика по украинским делам, который прибудет сюда. И вместе с ним также будет Кушнер. Состоится беседа», — сказал он.