Набиуллина предложила не сводить все проблемы бизнеса только к ключевой ставке

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что нельзя объяснять все сложности в работе бизнеса лишь уровнем ключевой ставки.

«Я бы при этом не стала сводить интересы бизнеса только к ключевой ставке, к процентным платежам. Они действительно существенны, но не надо умалять роль низкой инфляции», — заявила Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».