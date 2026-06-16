Правительство Польши отменяет фиксированные цены на горючее — Минэнерго

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Польши ограничивает действие своей программы «Цены горючего ниже», принятой в конце марта в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и вводившей фиксированные цены на бензин и дизтопливо на всех АЗС страны. Об этом в интервью телеканалу Polsat сообщил министр энергетики Милош Мотыка.

«Со вторника перестают [действовать] обязательные пониженные ставки акциза на горючее для двигателей [внутреннего сгорания]», — сказал он. При этом министр признал, что на АЗС стоимость бензина и дизтоплива возрастет, но, по его словам, «буквально на несколько грошей за один литр».

Мотыка пояснил, что ограничение действия программы «Цены горючего ниже» связано со стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке и в районе Ормузского пролива.