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В Госдуме опровергли данные об 1 млн руб. на транспорт в месяц

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13:20 21.12.2017 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме опровергли данные СМИ о ежемесячных миллионных расходах на транспорт. Сумму в 1 млн рублей парламентариям выделят на год за использование служебных авто, рассказал радиостанции «Говорит Москва» депутат Сергей Боярский.

«В год, а не в месяц.», сообщил он. Боярский также пояснил, что в транспортных компенсациях нуждаются, в первую очередь , депутаты, работающие в больших по территории регионах.

«Этим пользуются далеко не все. Это нужно тем, кто избран от таких регионов, где приходится  много ездить: по 300-400 километров, чтобы объезжать свои территории. Я, например, в Петербурге, у меня экономия составила больше половины: по-моему, из 700 с чем-то тысяч на год я наездил тысяч на 200. А вот у других моих коллег переезды по 200-300 километров, чтобы с избирателями повстречаться, мероприятие провести. Вот о чём речь идёт, а не о том, что там всем раздали по миллиону рублей».

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