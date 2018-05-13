Чеченец, устроивший резню в Париже, был в базе подозрительных лиц
12:04 13.05.2018 Регион: Париж, Франция Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двадцатилетний чеченец, совершивший в субботу теракт в Париже, числился в базе данных полиции на лиц, склонных к радикальной исламистской деятельности. Об этом сообщило в воскресенье агентство France Presse со ссылкой на данные, полученные от следственных органов.
Согласно этим сведениям, к числу подозрительных он был отнесен в связи с наличием у него связей с неким человеком, находящимся в Сирии. В то же время каких-либо нарушений закона за молодым чеченцем не числилось, уточнил телеканал BFM. Ранее СМИ утверждали, что отпечатков пальцев террориста не было в электронных базах полиции, и что он не фигурировал в каких-либо списках лиц, потенциально способных на совершение теракта или других радикальных действий.
Данных о том, получил ли в свое время чеченец, родившийся на территории России, французское гражданство, нет. Министерство внутренних дел Франции ничего не ответило на соответствующий запрос корр. ТАСС.
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