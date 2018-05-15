Эксперты: Малайзийский Boeing мог пропасть из-за умышленных действий пилота
09:00 15.05.2018 Источник: Известия
Малайзийский самолет Boeing 777-200 исчез в марте 2014 года, скорее всего, из-за умышленных действий пилота. К такому выводу пришли эксперты из Австралии.
В эфире телеканала 9Now пилот и авиаинструктор Саймон Харди отметил, что командир воздушного судна Захария Ахмад Шах пытался запутать авиадиспетчеров –– отключил системы обнаружения и вел самолет на границе зон ответственности Малайзии и Таиланда.
Эксперт уверен, что подобные действия пилота были намеренными, и указывает, что Ахмад Шах сделал ненужный крюк возле малайзийского штата Пинанг, где родился. По мнению Харди, так пилот простился с домом.
«Он собирался убить себя. К сожалению, вместе с собой он убил всех пассажиров. Это было сделано намеренно», — цитирует «РИА Новости» экс-руководителя Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнса.
Он также выдвинул предположение, что командир судна мог разгерметизировать салон, чтобы пассажиры и члены экипажа потеряли сознание, а сам при этом предварительно надел кислородную маску.
Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. Предположительно, самолет потерпел крушение в южной части океана, однако до сих пор не удалось обнаружить никаких следов лайнера и определить место крушения. Известия
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