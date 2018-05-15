0
0
145
Новости

Эксперты: Малайзийский Boeing мог пропасть из-за умышленных действий пилота

Добавить в избранное

09:00 15.05.2018 Источник: Известия

Малайзийский самолет Boeing 777-200 исчез в марте 2014 года, скорее всего, из-за умышленных действий пилота. К такому выводу пришли эксперты из Австралии.

В эфире телеканала 9Now пилот и авиаинструктор Саймон Харди отметил, что командир воздушного судна Захария Ахмад Шах пытался запутать авиадиспетчеров –– отключил системы обнаружения и вел самолет на границе зон ответственности Малайзии и Таиланда.

Эксперт уверен, что подобные действия пилота были намеренными, и указывает, что Ахмад Шах сделал ненужный крюк возле малайзийского штата Пинанг, где родился. По мнению Харди, так пилот простился с домом.

«Он собирался убить себя. К сожалению, вместе с собой он убил всех пассажиров. Это было сделано намеренно», — цитирует «РИА Новости» экс-руководителя Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнса.

Он также выдвинул предположение, что командир судна мог разгерметизировать салон, чтобы пассажиры и члены экипажа потеряли сознание, а сам при этом предварительно надел кислородную маску.

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. Предположительно, самолет потерпел крушение в южной части океана, однако до сих пор не удалось обнаружить никаких следов лайнера и определить место крушения.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:00 15.05.2018
Опрос: 48% россиян смотрят телевизор ради выпусков новостей
0
0
09:32 15.05.2018
В Кемерове демонтируют ТЦ "Зимняя вишня"
0
67
09:20 15.05.2018
На Украине начала работу "Патрульная полиция Крыма"
0
91
09:05 15.05.2018
Племяннице Скрипаля повторно отказали в британской визе
0
110
08:48 15.05.2018
Военные РФ вошли в Растанский анклав, вчерашние боевики поднимают флаги Сирии
0
139
08:37 15.05.2018
Савченко просит Путина о содействии в обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками
0
146
08:24 15.05.2018
МИД Украины отозвал из Гамбурга консула, подозреваемого в антисемитизме
0
164
08:07 15.05.2018
Алексея Малобродского отпустили под подписку о невыезде
0
169
08:00 15.05.2018
Посольство РФ заявило о "немотивированных" допросах россиян при въезде в Британию
0
203
07:40 15.05.2018
Сборная России всухую обыграла Словакию на ЧМ по хоккею
0
203

Возврат к списку