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СБУ обыскивает офис РИА Новости Украина, задержан главный редактор

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11:20 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник утром пришла с обысками в киевский офис агентства "РИА Новости Украина". Об этом сообщила пресс- секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Да, обыски проводятся", - приводит ее слова агентство "Укринформ".

Кроме того, в самом агентстве сообщили о задержании главного редактора Кирилла Вышинского.

Одновременно с этим СБУ выступило с заявлением, в котором объявила о раскрытии "сети медиастуктур, которые Москва использовала для ведения гибридной войны" против Киева. "Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины", - написала Гитлянская на своей странице в "Фейсбуке".

Попытки корр. ТАСС связаться с Вышинским и его коллегами в Киеве не дали результата: мобильные и стационарные телефоны сотрудников не отвечают. Сайт агентства "РИА Новости Украина" перестал обновляться.

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