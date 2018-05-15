СБУ обыскивает офис РИА Новости Украина, задержан главный редактор

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник утром пришла с обысками в киевский офис агентства "РИА Новости Украина". Об этом сообщила пресс- секретарь СБУ"Да, обыски проводятся", - приводит ее слова агентство "Укринформ".Кроме того, в самом агентстве сообщили о задержании главного редактораОдновременно с этим СБУ выступило с заявлением, в котором объявила о раскрытии "сети медиастуктур, которые Москва использовала для ведения гибридной войны" против Киева. "Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины", - написала Гитлянская на своей странице в "Фейсбуке".Попытки корр. ТАСС связаться с Вышинским и его коллегами в Киеве не дали результата: мобильные и стационарные телефоны сотрудников не отвечают. Сайт агентства "РИА Новости Украина" перестал обновляться.