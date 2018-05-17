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В Гсдуме хотят расширить список компаний, принимающих к оплате карты "Мир"

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18:57 17.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы РФ предложат расширить список компаний, обязанных предоставлять физлицам возможность безналичной оплаты своих товаров и услуг картами платежной системы "Мир", сообщил журналистам глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Сейчас по закону принимать эти карты обязаны торговые точки с оборотом 40 миллионов рублей в год. Со следующего года порог будет поэтапно снижаться, отметил он. При этом если сейчас ограничения по обороту действуют только для компаний розничной оффлайн-торговли, то в дальнейшем они будут распространяться и на интернет-магазины.

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