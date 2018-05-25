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Новости

В Екатеринбурге вместо взорванной построят новую телебашню

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09:32 25.05.2018 Источник: Lenta.ru

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) объявило конкурс на строительство телебашни в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новый День».

Предполагается, что новая башня появится на территории района Уралмаш в северной части города, на проспекте Космонавтов. Она будет выше, чем ликвидированная недостроенная телебашня у городского цирка: 236 метров против 220-х, на которых остановилось возведение прежней опоры.

Старая екатеринбургская телебашня была уничтожена направленным взрывом в марте текущего года. Ее возведение началось в 1980-х, в начале 1990-х проект заморозили из-за нехватки средств. Lenta.Ru

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