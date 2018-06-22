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Глава МИД Литвы заявил, что не ощущает никакого "бойкота" ЧМ-2018

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09:00 22.06.2018 Источник: REGNUM

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил в эфире телеканала «112 Украина», что не ощущает никакого «бойкота» чемпионата мира по футболу в России.

По его словам, призывы некоторых политических сил на Украине и в других странах, занимающих антироссийскую политическую позицию, не привели к сколько-нибудь значимому эффекту.

«Вам судить, но, по-моему, это не очень чувствуется», — констатировал Линкявичюс.

Как сообщалось ранее,  глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что власти Великобритании никогда не призывали бойкотировать мундиаль, так как понимали его ценность для своих футбольных болельщиков и для сборной Соединённого Королевства.  ИА REGNUM

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