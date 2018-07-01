Трагедия в Индии: автобус упал в ущелье, погибли около 50 человек

11:46 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 47 человек погибли в воскресенье в северном индийском штате Уттаракханд при падении автобуса в ущелье. Как сообщает телеканал NDTV, всего в автобусе находились порядка 50 человек.

Ранее сообщалось о 40 погибших. Согласно последним данным, перегруженный автобус, рассчитанный на 28 пассажиров, скатился вниз со склона в ущелье глубиной около 200 метров. Причины ДТП в данный момент устанавливаются.

Власти штата выразили соболезнования семьям погибших. Местное правительство объявило о готовности выплатить компенсацию родственникам жертв (200 тыс. рупий - около 3 тыс. долл.) и пострадавших (50 тыс. рупий - 730 долл.).