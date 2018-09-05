"Нафтогаз": "Газпром" должен выплатить еще 100 млн долл.
13:00 04.09.2018 Источник: РОСБАЛТ
Сумма, которую «Газпром» должен выплатить украинскому «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража, к настоящему моменту увеличилась на 100 млн долл., сообщает "Росбалт" со ссылкой на «5 канал».
Как заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, «уже примерно $100 млн набежало штрафных санкций, или же процентов». Он добавил, что если учитывать и расходы судебных исполнителей, речь пойдет «о сотнях миллионов», которые «Газпром» должен «Нафтогазу», помимо присужденной арбитражем суммы.
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