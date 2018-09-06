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МЭР заложило сохранение действующих санкций в макропрогноз до 2024 года

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10:40 06.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития заложило в уточненный макропрогноз до 2024 г. сохранение действующих санкций, при этом министерство не закладывало их возможное ужесточение. Об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Если что-то будет меняться, конечно, всегда будем смотреть, но пока причин для какого-то серьезного изменения прогноза мы видим", - добавил он.

Ранее МЭР опубликовало уточненный макропрогноз до 2024 года. Министерство незначительно ухудшило ожидания по росту ВВП на этот и следующий год (на 0,1 п.п.) - до 1,8% и 1,3% соответственно. Также был повышен прогноз по инфляции на конец 2018 года с 3,1% до 3,4%.

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