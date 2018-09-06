Орешкин: МЭР ожидает профицита бюджета на уровне около 1% ВВП

11:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития ожидает профицит бюджета РФ в 2018 году на уровне около 1% ВВП, заявил журналистам глава МЭР Максим Орешкин.

"Что является залогом устойчивого роста - это устойчивые макроэкономические показатели: мы ожидаем профицита бюджета - около 1% ВВП, положительное сальдо текущего счета более 2%", - сказал Орешкин, выступая на Московском финансовом форуме.