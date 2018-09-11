Во вторник в Москве воздух прогреется до 24 градусов

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небольшие осадки и до 24 градусов тепла прогнозируют синоптики во вторник в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от 21 до 23 градусов. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В ночь на среду температура воздуха в Москве опустится до 13-15 градусов. Ветер изменит направление на южное, юго- западное, его скорость не превысит 10 метров в секунду.