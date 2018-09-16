0
0
45
Новости

Журналисты потребовали от властей Украины публичного отчета

Добавить в избранное

15:30 16.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские журналисты потребовали от власти расследовать нападения на коллег, а также публично отчитаться о продвижении в раскрытии убийств Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета. Соответствующее заявление украинские журналисты и правозащитники обнародовали в воскресенье - в 18-ю годовщину смерти Гонгадзе.

"Мы обеспокоены тем, что физическая агрессия и нападения на журналистов начали расти с приближением выборов, а количество расследований, приговоров нападающим остается на том же уровне и составляет не более 10% от количества возбужденных дел", - сказано в заявлении.

"Ежегодно 16 сентября, уже 18-й год подряд, мы, журналисты и правозащитники, обращаемся к украинским чиновникам с теми же словами - расследуйте, наконец, до конца убийство журналиста Георгия Гонгадзе", - подчеркнуто в обращении. При этом указано, что найти и привлечь к ответственности заказчиков преступления обещали все президенты и все главы силовых ведомств Украины.

"В глазах всего мира дело Гонгадзе стало мерилом качества украинского правосудия. А для украинского медиасообщества оно стало вопросом способности и наличии политической воли государства положить конец безнаказанности за убийства журналистов и гарантировать безопасность журналистской деятельности", - сказано в обращении. Кроме того, журналисты потребовали от власти публичного отчета по расследованию убийства Павла Шеремета, которое они назвали одним из "наиболее болезненных для общества".

Обращение было составлено Институтом массовой информации Украины, изданием "Детектор Медиа", Центром гражданских свобод, Центром информации о правах человека, Институтом демократии Филиппа Орлика, Донецким институтом информации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:30 16.09.2018
Сочи: Штормовое предупреждение сохраняется, растет риск схода селей
0
121
13:30 16.09.2018
Мэй подвергла критике выссказывания экс-главы британского МИД
0
226
12:30 16.09.2018
Харуки Мураками отказался от номинации на премию ради написания новой книги
0
211
11:30 16.09.2018
США: Ураган "Флоренс" уже унес жизни 13 человек
0
250
10:15 16.09.2018
Трамп считает, что его рейтинг зависим от отношений с РФ
0
422
10:00 16.09.2018
СМИ: Абэ не поверил в спонтанность предложения Путина о заключении мирного договора
0
421
09:45 16.09.2018
В Чехии отмечено снижение потока нелегальных беженцев
0
343
22:30 15.09.2018
СМИ: ООН обвиняет КНДР в нарушение санкций и продажи оружия Сирии
0
673
21:30 15.09.2018
ВВС ФРГ не планируют покидать Ближний Восток в ближайшее время
0
839
20:30 15.09.2018
СМИ: Главу Пентагона могут уволить за строптивость
0
1031

Возврат к списку