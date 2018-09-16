Журналисты потребовали от властей Украины публичного отчета

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские журналисты потребовали от власти расследовать нападения на коллег, а также публично отчитаться о продвижении в раскрытии убийств Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета. Соответствующее заявление украинские журналисты и правозащитники обнародовали в воскресенье - в 18-ю годовщину смерти Гонгадзе.

"Мы обеспокоены тем, что физическая агрессия и нападения на журналистов начали расти с приближением выборов, а количество расследований, приговоров нападающим остается на том же уровне и составляет не более 10% от количества возбужденных дел", - сказано в заявлении.

"Ежегодно 16 сентября, уже 18-й год подряд, мы, журналисты и правозащитники, обращаемся к украинским чиновникам с теми же словами - расследуйте, наконец, до конца убийство журналиста Георгия Гонгадзе", - подчеркнуто в обращении. При этом указано, что найти и привлечь к ответственности заказчиков преступления обещали все президенты и все главы силовых ведомств Украины.

"В глазах всего мира дело Гонгадзе стало мерилом качества украинского правосудия. А для украинского медиасообщества оно стало вопросом способности и наличии политической воли государства положить конец безнаказанности за убийства журналистов и гарантировать безопасность журналистской деятельности", - сказано в обращении. Кроме того, журналисты потребовали от власти публичного отчета по расследованию убийства Павла Шеремета, которое они назвали одним из "наиболее болезненных для общества".

Обращение было составлено Институтом массовой информации Украины, изданием "Детектор Медиа", Центром гражданских свобод, Центром информации о правах человека, Институтом демократии Филиппа Орлика, Донецким институтом информации.