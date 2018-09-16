Шойгу пообещал проводить масштабные маневры каждые пять лет
16:30 16.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Масштабные маневры войск будут проводиться в России каждые пять лет. Об этом сообщил в воскресенье министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 1".
По его словам, проведение масштабных маневров войск "Восток-2018" было запланировано в 2017 году. "Когда мы утверждаем у Верховного главнокомандующего план проведения крупных мероприятий следующего года, дается основная канва того, что мы будем проводить в следующем году. Единственное, что не попадает в этот план - это внезапные проверки. Естественно, мы планировали эти учения, и предполагаем их проводить дальше каждые пять лет", - сказал Шойгу.
По его словам, госпрограмма вооружения рассчитана на десять лет, поэтому нужны какие-то промежуточные точки отсчета. "Потому что вкладывая такие средства в перевооружение армии, флота надо понимать и видеть, куда мы движемся и все ли у нас действительно в порядке", - отметил Шойгу.
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