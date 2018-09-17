Канада заявил о готовности помочь Филиппинам и Китаю, пострадавшим от тайфуна
07:40 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Канады готовы оказать необходимую помощь Филиппинам и Китаю, которые пострадали от тайфуна "Мангхут". Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении канадского МИД.
"Канада готова в случае необходимости оказать помощь в районах, пострадавших от супертайфуна", - отметили в ведомстве. В МИД также выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим от разрушительной стихии.
Мощный тихоокеанский тайфун "Мангхут", ставший 22-м по счету в этом сезоне, достиг побережья южной китайской провинции Гуандун в воскресенье вечером и продолжил движение вглубь материка. К настоящему времени власти эвакуировали из опасных районов 2,45 млн жителей. По меньшей мере 391 человек обратился за медицинской помощью в Гонконге. Сутками ранее "Мангхут" пронесся над Филиппинами, где унес жизни 64 человек.
Новости
- 08:40 17.09.2018
- СМИ: Осенью будет подготовлен законопроект об уголовной ответственности за нелегальные кредиты
- 08:20 17.09.2018
- Пара оказавшая в больнице Солсбери не отравлена «Новичком» - полиция графства
- 08:00 17.09.2018
- ВМС Японии направили подводную лодку на учения в Южно-Китайское море
- 21:30 16.09.2018
- СМИ: Пекин хочет отказаться от торговых переговоров с США
- 20:30 16.09.2018
- Семья палестинского эмиссара лишилась резидентских виз США
- 19:30 16.09.2018
- Саудовская Аравия подтвердила свое участие в Российской энергонеделе
- 18:30 16.09.2018
- Украина планирует создание военной базы на Азовском море
- 17:30 16.09.2018
- Армения опровергает заявление о тайных отношениях с Турцией
- 16:30 16.09.2018
- Шойгу пообещал проводить масштабные маневры каждые пять лет
- 15:30 16.09.2018
- Журналисты потребовали от властей Украины публичного отчета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать