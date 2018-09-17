Канада заявил о готовности помочь Филиппинам и Китаю, пострадавшим от тайфуна

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады готовы оказать необходимую помощь Филиппинам и Китаю, которые пострадали от тайфуна "Мангхут". Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении канадского МИД.

"Канада готова в случае необходимости оказать помощь в районах, пострадавших от супертайфуна", - отметили в ведомстве. В МИД также выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим от разрушительной стихии.

Мощный тихоокеанский тайфун "Мангхут", ставший 22-м по счету в этом сезоне, достиг побережья южной китайской провинции Гуандун в воскресенье вечером и продолжил движение вглубь материка. К настоящему времени власти эвакуировали из опасных районов 2,45 млн жителей. По меньшей мере 391 человек обратился за медицинской помощью в Гонконге. Сутками ранее "Мангхут" пронесся над Филиппинами, где унес жизни 64 человек.



