0
0
105
Новости

Канада заявил о готовности помочь Филиппинам и Китаю, пострадавшим от тайфуна

Добавить в избранное

07:40 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады готовы оказать необходимую помощь Филиппинам и Китаю, которые пострадали от тайфуна "Мангхут". Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении канадского МИД.

"Канада готова в случае необходимости оказать помощь в районах, пострадавших от супертайфуна", - отметили в ведомстве. В МИД также выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим от разрушительной стихии.

Мощный тихоокеанский тайфун "Мангхут", ставший 22-м по счету в этом сезоне, достиг побережья южной китайской провинции Гуандун в воскресенье вечером и продолжил движение вглубь материка. К настоящему времени власти эвакуировали из опасных районов 2,45 млн жителей. По меньшей мере 391 человек обратился за медицинской помощью в Гонконге. Сутками ранее "Мангхут" пронесся над Филиппинами, где унес жизни 64 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:40 17.09.2018
СМИ: Осенью будет подготовлен законопроект об уголовной ответственности за нелегальные кредиты
0
0
08:20 17.09.2018
Пара оказавшая в больнице Солсбери не отравлена «Новичком» - полиция графства
0
52
08:00 17.09.2018
ВМС Японии направили подводную лодку на учения в Южно-Китайское море
0
83
21:30 16.09.2018
СМИ: Пекин хочет отказаться от торговых переговоров с США
0
563
20:30 16.09.2018
Семья палестинского эмиссара лишилась резидентских виз США
0
568
19:30 16.09.2018
Саудовская Аравия подтвердила свое участие в Российской энергонеделе
0
586
18:30 16.09.2018
Украина планирует создание военной базы на Азовском море
0
658
17:30 16.09.2018
Армения опровергает заявление о тайных отношениях с Турцией
0
569
16:30 16.09.2018
Шойгу пообещал проводить масштабные маневры каждые пять лет
0
675
15:30 16.09.2018
Журналисты потребовали от властей Украины публичного отчета
0
743

Возврат к списку